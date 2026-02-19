Ennesimo ladro di bambini a Caivano Arrestato un ghanese ubriaco

Un uomo ghanese ubriaco ha rapito un bambino di cinque anni a Caivano, causando sconcerto tra i residenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha agito nel parcheggio di un supermercato, strappando il bambino alla mamma. La polizia è intervenuta rapidamente e lo ha arrestato. Il bambino è stato ritrovato sano e salvo, mentre l’uomo è stato portato in caserma. Si tratta di un episodio che si ripete nella zona, alimentando timori tra le famiglie.

L'uomo, con precedenti, ha strappato il figlio di 5 anni alla madre in un supermarket. È successo di nuovo. Un altro tentativo di rapimento ai danni di un bambino, per fortuna anche questo andato a monte. Ma come era appena accaduto a Bergamo e, agli inizi gennaio, a Padova, martedì scorso è toccato a Caivano. Un uomo ha tentato di portare via un bimbo di cinque anni, strappandolo alla madre, all'uscita di un supermercato e solo l'intervento dei presenti ha evitato il peggio.