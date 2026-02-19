Emily Harrop perde l’oro alle Olimpiadi per colpa di uno scarpone | Era l'ultima cosa da fare
Emily Harrop ha perso l’oro alle Olimpiadi di sci alpinismo a causa di uno scarpone difettoso. Durante la gara, l’atleta francese ha avuto difficoltà ad allacciare correttamente l’attrezzatura, rallentandola nel momento cruciale. La sua medaglia d’argento non basta a coprire la delusione di un sogno sfumato all’ultimo minuto. La competizione, inaugurale nel programma olimpico, ha mostrato come un dettaglio tecnico possa cambiare le sorti di una medaglia. Harrop ha comunque dimostrato grande determinazione, anche se il risultato è stato amaro.
Per la prima volta lo Sci Alpinismo fa parte del programma olimpico. La francese Emily Harrop ha vinto la medaglia d'argento, l'oro era l'obiettivo, che è sfumato a causa di un problema nell'allacciare uno scarpone.🔗 Leggi su Fanpage.it
Marianne Fatton è la prima campionessa olimpica della storia dello sci alpinismo. L'elvetica, già campionessa del mondo, ha fornito una prestazione eccezionale in finale, mettendosi alle spalle la francese Emily Harrop e la spagnola Ana Alonso Rodri facebook
Al debutto olimpico dello sci alpinismo, Giulia Morada si piazza in 5ª posizione nella finale della sprint. Giulia ha pagato una partenza non felice Marianne Fatton 2:59.77 Emily Harrop +2.38 Ana Alonso Rodriguez +10.45 #OlimpiadiInvernal x.com