Emily Harrop perde l’oro alle Olimpiadi per colpa di uno scarpone | Era l'ultima cosa da fare

Emily Harrop ha perso l’oro alle Olimpiadi di sci alpinismo a causa di uno scarpone difettoso. Durante la gara, l’atleta francese ha avuto difficoltà ad allacciare correttamente l’attrezzatura, rallentandola nel momento cruciale. La sua medaglia d’argento non basta a coprire la delusione di un sogno sfumato all’ultimo minuto. La competizione, inaugurale nel programma olimpico, ha mostrato come un dettaglio tecnico possa cambiare le sorti di una medaglia. Harrop ha comunque dimostrato grande determinazione, anche se il risultato è stato amaro.

