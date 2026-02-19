Emanuele Manzoni nuovo presidente della commissione nazionale welfare dell' Anci

Emanuele Manzoni ha preso il comando della commissione nazionale welfare dell’Anci, una nomina che segue la sua lunga esperienza come assessore al welfare a Lecco. La sua nomina arriva in un momento in cui il tema delle politiche sociali è al centro del dibattito pubblico, e si concentra su come migliorare i servizi per le famiglie e le persone vulnerabili. Manzoni, già membro del Consiglio nazionale di Anci, affronta ora una sfida più ampia, portando la sua attenzione su nuove strategie e progetti. La sua nomina rappresenta un passo importante per la gestione delle politiche sociali in Italia.

L'assessore al welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni, già membro del Consiglio nazionale di Anci insieme al sindaco Mauro Gattinoni, è stato nominato presidente della commissione nazionale welfare e politiche sociali dell'Anci. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dai vertici nazionali della stessa Associazione nazionale comuni italiani e porta la firma del presidente Anci Gaetano Manfredi e del presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti.

