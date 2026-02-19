Emanuele Manzoni nuovo presidente della commissione nazionale welfare dell' Anci

Emanuele Manzoni, assessore al welfare di Lecco, ha preso il comando della commissione nazionale welfare dell’Anci, una decisione annunciata ieri. La nomina arriva dopo la sua lunga collaborazione con il sindaco Mauro Gattinoni e la sua presenza nel Consiglio nazionale dell’associazione. Manzoni si impegna a portare avanti progetti concreti per migliorare i servizi sociali nei comuni italiani. La sua esperienza nel settore pubblico e la conoscenza delle sfide locali lo rendono una figura chiave per questa nuova responsabilità. La nomina apre una fase di cambiamenti nel settore.

L'assessore al welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni, già membro del Consiglio nazionale di Anci insieme al sindaco Mauro Gattinoni, è stato nominato presidente della commissione nazionale welfare e politiche sociali dell'Anci. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dai vertici nazionali della stessa Associazione nazionale comuni italiani e porta la firma del presidente Anci Gaetano Manfredi e del presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti.

