Elezioni comunali Civica&Libera annuncia che sarà nuovamente in campo

Civica&Libera ha deciso di partecipare alle elezioni comunali di Marcianise, motivata dalla volontà di offrire una nuova alternativa politica. Dopo incontri e consultazioni, il gruppo conferma l’intenzione di presentare una propria lista, in alleanza con il centrosinistra. La decisione arriva in un momento di crescente attesa, con le votazioni previste per fine maggio. Il gruppo punta a coinvolgere i cittadini e a proporre un progetto concreto per il futuro della città. La campagna elettorale sta per entrare nel vivo.

Dopo le scorse elezioni e l'esperienza amministrativa con il consigliere Salvatore Raucci, l'associazione punta a costruire una lista all'interno della coalizione di centrosinistra Riunioni continue in vista delle elezioni amministrative a Marcianise. In vista del voto, che probabilmente si terrà a fine maggio, il gruppo politico 'Civica&Libera' annuncia l'intenzione di scendere in campo con una propria lista e nell'ambito della coalizione di centrosinistra. Durante l'ultima consiliatura, Civica&Libera "ha lavorato sempre con impegno e senso delle istituzioni, partecipando costantemente alle discussioni amministrative e mantenendo un approccio critico, ma propositivo, pur sedendo nei banchi dell'opposizione.