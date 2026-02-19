Elezioni comunali 2026 | è ufficiale la data del voto a Salerno e in provincia

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri sulle date scelte per l'apertura delle urne in primavera Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno).🔗 Leggi su Salernotoday.it

