Einstein Telescope avviso da 4 milioni per le imprese del futuro

La decisione di Sardegna Ricerche di assegnare 4 milioni di euro nasce dall’intenzione di coinvolgere le piccole e medie imprese nella realizzazione dell’Einstein Telescope. Questa grande infrastruttura scientifica, che si estende tra miniere dismesse e laboratori di fisica avanzata, mira a studiare le onde gravitazionali. Le aziende locali potranno partecipare a forniture e servizi innovativi, contribuendo a sviluppare tecnologie all’avanguardia. Il bando si rivolge a imprese che vogliono investire nel settore della ricerca e della tecnologia.

Dalle miniere di Lula alle frontiere della fisica quantistica. Sardegna Ricerche lancia un bando da 4 milioni di euro per inserire le pmi locali nella filiera dell'Einstein Telescope. L'obiettivo è trasformare le imprese del territorio nei fornitori ufficiali del più grande rivelatore di onde gravitazionali al mondo: un'occasione per sviluppare componenti e tecnologie abilitanti (Ket) pronte per essere esportate sul mercato globale dell'alta tecnologia. Il bando, finanziato con fondi europei del Pr Fesr Sardegna 2021-2027, prevede contributi a fondo perduto tra 20mila e 200mila euro per coprire i costi di personale tecnico specializzato, acquisto di macchinari e consulenze avanzate, attraverso due percorsi: K-PRO per innovare prodotti e processi attraverso tecnologie abilitanti (microelettronica, fotonica, materiali avanzati, nanotecnologie); ET-TECH: dedicata allo sviluppo di soluzioni specifiche per le sfide tecniche dell'Einstein Telescope.