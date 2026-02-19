Egoriferimenti

L'altra sera, mentre ci sforzavamo di capire perché Giorgia Meloni non accetti mai di andare ospite in un programma di La7 ha forse paura del contraddittorio?, eh? - ci siamo imbattuti in una trasmissione di La7, non sappiamo se quella di Giovanni Floris o quella di Corrado Formigli, in cui - senza contraddittorio - c'erano Floris e Formigli, i nostri giornalisti di egoriferimento, il primo scevro di qualsiasi vergogna, il secondo scevro di qualsiasi ironia, da cui il detto «scevro più scevro»; e insomma, un po' perché tra loro continuavano a ridere, un po' perché ogni cinque-sei secondi partiva un applauso, non abbiamo capito se era Formigli che intervistava Floris o Floris che intervistava Formigli, e intanto uno se la suonava, l'altro se la cantava e quello che veniva fuori era una bella armonia del pluralismo informativo.