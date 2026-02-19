Effetto Olimpiadi | a Milano si lavora per avere un palazzetto di hockey ghiaccio permanente

A causa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a Milano si sta costruendo un nuovo palazzetto di hockey su ghiaccio. Il progetto mira a creare una struttura permanente che possa ospitare eventi sportivi e competizioni anche dopo i Giochi. L’obiettivo è sfruttare al massimo l’afflusso di tifosi e visitatori previsto durante le Olimpiadi, offrendo un impianto moderno e funzionale. Il cantiere si trova nel quartiere di Porta Romana e già si vedono i primi lavori di costruzione. La struttura dovrebbe essere pronta entro il 2025.

L'area di Milano potrà contare su un nuovo palazzo del ghiaccio dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Anche se ci vorrà tempo. Come sappiamo, il grande rammarico che si cela dietro ai Giochi in fase di svolgimento è quello legato alla possibilità di poter usufruire dell'impiantistica meneghina che, però, nella quasi totalità verrà smantellata fatta eccezione per l'Arena Santa Giulia, destinata ad un utilizzo perlopiù legato all'intrattenimento musicale dal vivo. Eppure, nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, il sindaco della città meneghina Giuseppe Sala in una conferenza stampa organizzata a Casa Italia ha comunicato di voler mantenere parte dell'allestimento di Rho, nello specifico quello riservato all'hockey su ghiaccio.