Educare alla Cittadinanza Digitale | l’incontro a Capua con la SOCS della Polizia di Stato

In occasione del Safer Internet Day l’Istituto Comprensivo Statale "Fieramosca - Martucci" di Capua ha vissuto un momento di profonda riflessione e crescita. “Abbiamo avuto l’onore - si legge sulla pagina social della scuola - di ospitare Rosaria Pietriccione della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (SOSC), che ringraziamo sinceramente per la straordinaria professionalità e per il prezioso lavoro quotidiano svolto a tutela dei più giovani. Ai nostri ragazzi abbiamo voluto trasmettere un messaggio chiaro: la Polizia non è un’autorità distante, ma un alleato fidato. Navigare in modo consapevole significa comprendere che il web non è un mondo “a parte”; ciò che scriviamo, pubblichiamo o condividiamo ha conseguenze reali.🔗 Leggi su Casertanews.it

