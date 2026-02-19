Edison ha annunciato un riassetto strategico a causa di ricavi in calo, che si sono attestati a 17,7 miliardi di euro. La società sta rivedendo i piani di investimento nazionali, mettendo in pausa i progetti più ambiziosi. Inoltre, l’ipotesi di quotare la società in borsa o di aprire il capitale a un fondo è congelata, vicina a essere cancellata. La decisione nasce dall’incertezza sul futuro e dalla necessità di riorganizzare le risorse. La situazione rimane in continua evoluzione, con decisioni attese nelle prossime settimane.

Investimenti a rischio, con una revisione dei piani nazionali, e un riassetto (Ipo o apertura del capitale a uno fondo) in stand-by e a un passo dalla cancellazione. È questo l'impatto che l'ad Nicola Monti vede sul gruppo Edison dal Decreto Energia. Un impatto da lui stesso definito «materiale» che cambia il contesto legislativo «mettendo in difficoltà chi ha fatto investimenti in rinnovabili e ha bisogno di certezze per andare sul mercato». Un'analisi che, insieme all'incertezza che riguarda la misura, ha abbattuto i titoli di risparmio (-4,31% a 2,33 euro), gli unici ad oggi quotati, nel giorno della presentazione dei risultati 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Edison, riassetto ai box. Ricavi su a 17,7 miliardi

