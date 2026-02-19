Edison cresce e guarda al futuro Confermati gli obiettivi al 2030

Da quotidiano.net 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edison ha annunciato la crescita nel 2025, grazie a una strategia che punta a rafforzare la sua presenza nel settore energetico. La società ha deciso di investire maggiormente nelle fonti rinnovabili, rispondendo alla domanda crescente di energia pulita. Un esempio concreto è l’avvio di nuovi impianti solari e eolici, che contribuiscono alla trasformazione del mix energetico. L’azienda mantiene fermo l’obiettivo di arrivare al 2030 con risultati ancora più ambiziosi, mentre il mercato si prepara a nuove sfide.

In un settore dove l’incertezza è ormai la regola, Edison chiude il 2025 trasformando la volatilità in una leva di crescita industriale. Il gruppo, controllato dal colosso francese EDF, archivia l’esercizio con indicatori operativi in miglioramento e aggiorna la guidance al 2030, confermando un piano di sviluppo centrato su investimenti, rinnovabili e sicurezza energetica. I ricavi di vendita salgono a 17,7 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 15,4 miliardi del 2024, in un contesto caratterizzato da prezzi energetici instabili e persistenti incertezze normative. L’Ebitda si attesta a 1,3 miliardi, in linea con le attese, nonostante minori opportunità di ottimizzazione del portafoglio gas e il calo della produzione rinnovabile, fattori in parte compensati dal contributo del termoelettrico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

edison cresce e guarda al futuro confermati gli obiettivi al 2030
© Quotidiano.net - Edison cresce e guarda al futuro. Confermati gli obiettivi al 2030

Dallo studentato a Medicina. Il campus cresce, guarda al futuro e aumentano anche i posti lettoIl campus si espande con l’apertura dello studentato nell’Isola San Giovanni, che include anche una struttura temporanea per le lezioni di Medicina e Chirurgia.

Batterie esauste: Italia al 31% di raccolta, serve accelerare per raggiungere gli obiettivi UE entro il 2030.In Italia, si raccoglie solo l’8% delle batterie portatili esauste nel 2025.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Edison cresce e guarda al futuro. Confermati gli obiettivi al 2030; Edison, ricavi in crescita ma utile quasi dimezzato. Cedole per 170 milioni. Edf può ritirare il dossier ipo; Formazione e occupazione: Edison avvia l’High Technological Knowledge Program rivolto a studenti e diplomati degli Its Academy; Com’è andato il 2025 di Edison (che folgora il dl Bollette del governo).