Edison cresce e guarda al futuro Confermati gli obiettivi al 2030

Edison ha annunciato la crescita nel 2025, grazie a una strategia che punta a rafforzare la sua presenza nel settore energetico. La società ha deciso di investire maggiormente nelle fonti rinnovabili, rispondendo alla domanda crescente di energia pulita. Un esempio concreto è l’avvio di nuovi impianti solari e eolici, che contribuiscono alla trasformazione del mix energetico. L’azienda mantiene fermo l’obiettivo di arrivare al 2030 con risultati ancora più ambiziosi, mentre il mercato si prepara a nuove sfide.

In un settore dove l'incertezza è ormai la regola, Edison chiude il 2025 trasformando la volatilità in una leva di crescita industriale. Il gruppo, controllato dal colosso francese EDF, archivia l'esercizio con indicatori operativi in miglioramento e aggiorna la guidance al 2030, confermando un piano di sviluppo centrato su investimenti, rinnovabili e sicurezza energetica. I ricavi di vendita salgono a 17,7 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 15,4 miliardi del 2024, in un contesto caratterizzato da prezzi energetici instabili e persistenti incertezze normative. L'Ebitda si attesta a 1,3 miliardi, in linea con le attese, nonostante minori opportunità di ottimizzazione del portafoglio gas e il calo della produzione rinnovabile, fattori in parte compensati dal contributo del termoelettrico.