Andrea Corinaldesi ha vinto la terza tappa dell'Italian Series of Poker, evento che si è svolto a Campione. La sua vittoria ha portato entusiasmo tra i partecipanti, che ora si preparano alla prossima tappa in programma nella stessa località. L’organizzazione ha annunciato ufficialmente il calendario completo degli appuntamenti, con dettagli su date e orari. I giocatori si stanno già iscrivendo, desiderosi di sfidarsi nuovamente sul tavolo verde. La prossima tappa si svolgerà nel weekend, attirando appassionati da tutta Italia.

Nemmeno il tempo di festeggiare Andrea Corinaldesi, vincitore della terza tappa dell'Italian Series of Poker, che è già tempo di pensare (e presentare) il prossimo appuntamento a Campione. Dal 17 al 23 marzo torna infatti l'Italian Poker Challenge con 700.000 euro di montepremi garantito Il calendario è fitto e a Campione i periodi di pausa sono pochi. Da qui a giugno il calendario è fitto con (almeno) un appuntamento al mese. I giorni di marzo da segnare sono quelli che vanno dal 17 al 23. In quella settimana andrà in scena l'Italian Poker Challenge: ecco il programma Campione d'Italia aveva celebrato Andrea Corinaldesi, vincitore a febbraio della terza tappa delle ISOP. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco il programma completo dell'IPC: il prossimo appuntamento a Campione

Torna l'appuntamento con il Carnevale di Galliate: il programma completoDal 7 al 21 febbraio, Galliate ospita la 54ª edizione del Carnevale, organizzato dalla Pro Loco.

Leggi anche: Picarelli, partono gli eventi natalizi: ecco il programma completo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.