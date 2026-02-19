Ecco il programma completo dell' IPC | il prossimo appuntamento a Campione
Andrea Corinaldesi ha vinto la terza tappa dell'Italian Series of Poker, evento che si è svolto a Campione. La sua vittoria ha portato entusiasmo tra i partecipanti, che ora si preparano alla prossima tappa in programma nella stessa località. L’organizzazione ha annunciato ufficialmente il calendario completo degli appuntamenti, con dettagli su date e orari. I giocatori si stanno già iscrivendo, desiderosi di sfidarsi nuovamente sul tavolo verde. La prossima tappa si svolgerà nel weekend, attirando appassionati da tutta Italia.
Nemmeno il tempo di festeggiare Andrea Corinaldesi, vincitore della terza tappa dell'Italian Series of Poker, che è già tempo di pensare (e presentare) il prossimo appuntamento a Campione. Dal 17 al 23 marzo torna infatti l'Italian Poker Challenge con 700.000 euro di montepremi garantito Il calendario è fitto e a Campione i periodi di pausa sono pochi. Da qui a giugno il calendario è fitto con (almeno) un appuntamento al mese. I giorni di marzo da segnare sono quelli che vanno dal 17 al 23. In quella settimana andrà in scena l'Italian Poker Challenge: ecco il programma Campione d'Italia aveva celebrato Andrea Corinaldesi, vincitore a febbraio della terza tappa delle ISOP. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Torna l'appuntamento con il Carnevale di Galliate: il programma completoDal 7 al 21 febbraio, Galliate ospita la 54ª edizione del Carnevale, organizzato dalla Pro Loco.
Leggi anche: Picarelli, partono gli eventi natalizi: ecco il programma completoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carnevale a Reggio Calabria tra sfilate in maschera, danze caraibiche e animazione: il programma completo; Solidays 2026 a Parigi: nuovi artisti si aggiungono al cartellone; FestivalFlorio: ecco il programma dell'edizione 2026; A Satriano di Lucania due giorni di musica, tradizione e laboratori: ecco il programma completo.
Olimpiadi 16-17 febbraio, Arianna Fontana a un passo dalla storia: il programma completo delle finali e dove vedere l'Italia in TVArianna Fontana punta al record assoluto, lo slalom maschile e il curling: scopri tutti gli orari delle gare del 16 e 17 febbraio per non perdere nessuna medaglia dell'Italia a Milano-Cortina. skuola.net
Nations League 2026/27: il calendario completo della competizioneCon i sorteggi che si sono tenuti nella giornata di ieri, la Nations League 2026/27 ha preso ufficialmente forma nella sua composizioni in leghe e nel calendario. L’Italia di Gattuso è stata sorteggia ... generationsport.it
Il campione si è laureato con il programma TopSport. Il Rettore Deflorian: «Esempio di come conciliare studio e sport ai massimi livelli» facebook
Tornano in pista anche Leclerc e Lando Norris. Il campione del mondo è su un programma completamente diverso rispetto agli altri, girando su tempi davvero molto alti. #F1 #F1Testing x.com