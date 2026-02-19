ecco di blu e modugno pratelli e guidi al verdi

Viaggio musicale al teatro Verdi di Monte San Savino dove stasera giovedì 19 febbraio alle 21 arriva “ Di Blu ”, nuovo progetto di Giulia Pratelli e Luca Guidi dedicato a Domenico Modugno. "Di blu" è un disco che prova a tracciare un percorso, una sorta di viaggio che si compie tra la prima e l’ultima traccia. Il racconto di Amara terra mia (ancora estremamente attuale) è quello di chi si volta a dare un ultimo sguardo a ciò che è costretto a lasciare, affiancando al dolore e alla disperazione il coraggio necessario per partire. In cerca di un futuro migliore si compie un viaggio fuori e dentro sé stessi, ripercorrendo i grandi amori ( Dio come ti amo, Tu si’ ‘na cosa grande ), immergendosi nelle parole dei poeti ( Cosa sono le nuvole ) e affrontando gli addii ( Piove ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

giovedì 19 febbraio 2026 | 21:15 con Giulia Pratelli e Luca Guidi DI BLU è un album dedicato alle canzoni del grande