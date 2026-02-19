Eboli l' ex senatore Cardiello aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci

Franco Cardiello, ex senatore di Eboli, ha deciso di unirsi a Futuro Nazionale di Vannacci a causa delle sue convinzioni politiche condivise. Cardiello, noto avvocato penalista e già membro delle Commissioni Giustizia e Antimafia, ha sempre espresso un forte interesse per le proposte del generale Vannacci. La sua adesione segna un passo importante nel quadro politico locale, dove il suo nome è molto stimato. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il partito ebolitano. Cardiello ha annunciato la sua scelta durante una riunione pubblica.

L'ex senatore ebolitano Franco Cardiello, parlamentare di lungo corso, avvocato penalista, componente in passato della Commissione Giustizia ed Antimafia, "da sempre vicino - si legge in una nota - alle posizioni politiche del generale Roberto Vannacci", aderisce a Futuro Nazionale, il nuovo movimento politico creato proprio dall'europarlamentare che, nei giorni scorsi, ha lasciato la Lega di Matteo Salvini. "Parte così dal Sud la sfida per una Destra vera, coerente, identitaria e forte. Rilanciando e difendendo valori che purtroppo altri hanno abbandonato ed ai quali si richiamano solo in campagna elettorale" conclude la nota.