EA7 Emporio Armani Milano supera Germani Brescia nella NextGen Cup 2025 26

L’EA7 Emporio Armani Milano ha vinto contro Germani Brescia nella partita valida per la qualificazione alle semifinali della NextGen Cup 202526. La squadra milanese ha dominato il match fin dall’inizio, grazie a una buona difesa e a un attacco efficace. Brescia ha provato a reagire, ma non è riuscita a recuperare il divario accumulato. Questo risultato permette ai giovani milanesi di avanzare nel torneo e di puntare alla finale. La prossima sfida si giocherà tra pochi giorni, in casa di Milano.

In una sfida decisiva per la prosecuzione del torneo giovanile, l’EA7 Emporio Armani Milano ottiene l’accesso alle semifinali della IBSA NextGen Cup 202526 superando Germani Brescia. La gara ha proposto ritmo elevato, scambi di contenuti e una gestione collettiva che ha premiato la coerenza dei meneghini nei momenti chiave. All’inizio la partita si sviluppa su un alternarsi di realizzazioni: Ceccato e Mbow infilano la retina da distanza, mentre Gulic risponde a ritmo, fissando il punteggio sul 13-8. Milano prende in mano le redini con un break di 8-3 che vale il 13-8; la schiacciata di Mbow è seguita dall’appoggio di Bandirali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - EA7 Emporio Armani Milano supera Germani Brescia nella NextGen Cup 2025/26 Umana Reyer Venezia supera UNAHOTELS Reggio Emilia nella NextGen Cup 2025/26L’Umana Reyer Venezia ha battuto l’UNAHOTELS Reggio Emilia nella partita di qualificazione alla NextGen Cup 202526. EA7 Emporio Armani accende Milano in modalità Olimpiadi con Milano Cortina 2026: sport, fashion e hype culturaleEA7 Emporio Armani ha avviato ufficialmente le celebrazioni per Milano Cortina 2026, integrando sport, moda e cultura nel contesto urbano di Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpia Milano - Pallacanestro Trieste, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; L’Under 17 prevale in Gara 1 su Cantù; Milano sprofonda con Dubai 96-78, il play-in è un lumicino; Vanoli Cremona-Olimpia Milano | La situazione e dove vederla. EA7 Emporio Armani veste l’Italia Team alle Olimpiadi invernali 2026EA7 Emporio Armani veste l’Italia Team ai Giochi Invernali Milano Cortina 2026 con una divisa che unisce performance, identità e minimalismo contemporaneo ... gqitalia.it EA7 Emporio Armani apre il percorso verso Milano Cortina 2026 con una serie di attivazioni urbaneIl marchio è Partner della Fondazione Milano Cortina 2026, Official Outfitter dell’Italia Team e Olympic and Paralympic Eyewear Partner dei Giochi. Un ruolo che si traduce non solo nella fornitura ... primaonline.it La Pallacanestro Trieste avanti 49 a 46 sull'EA7 Emporio Armani Milano alla fine del primo tempo Resta aggiornato attraverso stories, reel e statistiche sull'app di LBA https://bit.ly/lba-app_download #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport facebook