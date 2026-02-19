È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile da oggi, causa del lancio, in versione digitale. Finora, i lettori potevano acquistarlo solo in edicola, ma ora possono scaricarlo subito sulla nostra app. La pubblicazione offre inchieste, approfondimenti e reportage sia sull’Italia che all’estero. Tra le tematiche trattate ci sono gli affari, il potere e la cultura, con interviste esclusive a intellettuali italiani. Da domani, venerdì 20 febbraio, il magazine sarà in vendita anche in tutte le edicole.

È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 20 febbraio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Il mondo dopo Trump. Il nuovo posizionamento internazionale degli Usa segna la fine dell’ordine neoliberale. In questa fase di interregno emerge la potenza di fuoco dei Paesi del Sud Globale. Che non sono sempre alleati fra loro, né vogliono le stesse cose. 🔗 Leggi su Tpi.it

