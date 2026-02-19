È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale
Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile da oggi, causa del lancio, in versione digitale. Finora, i lettori potevano acquistarlo solo in edicola, ma ora possono scaricarlo subito sulla nostra app. La pubblicazione offre inchieste, approfondimenti e reportage sia sull’Italia che all’estero. Tra le tematiche trattate ci sono gli affari, il potere e la cultura, con interviste esclusive a intellettuali italiani. Da domani, venerdì 20 febbraio, il magazine sarà in vendita anche in tutte le edicole.
