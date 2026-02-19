È Teddy Chic 6 soffici e tenerissimi accessori con cui scaldarsi nell’inverno 2026 dalla borsa alle scarpe

Teddy Chic, protagonista invernale del 2026, include sei accessori morbidi e caldi, come borse e scarpe, pensati per affrontare le fredde giornate. La popolarità di questi oggetti deriva dalla voglia di comfort e stile, senza rinunciare alla sostenibilità. La tendenza si afferma anche grazie alla crescente preferenza per materiali ecologici, che sostituiscono la pelliccia tradizionale. La collezione si distingue per la sua morbidezza e praticità, conquistando chi cerca calore e eleganza in un unico prodotto. Ora, si punta tutto sulla capacità di unire moda e rispetto per l’ambiente.

Comoda e soffice, classificabile come il più caldo degli abbracci, peccato glamour dell'altra moda per eccellenza, la pelliccia continua a sedere incontrastata sul trono delle tendenze dell'inverno 2026 ma nella sua più nobile declinazione ecologica. E c'è un'altra novità: si indossa da capo a piedi. Letteralmente. Sono le passerelle a dirlo. Il classico feticcio della signora benestante non solo resta, ma ricopre ogni cosa in questa gelida stagione ancora in corso: lo abbiamo visto in mille lunghezze, forme e fantasie sulle buffe furry skirt, e persino sulle ballerine, far storcere il naso ed insieme conquistare le più aggiornate fashion addicted.