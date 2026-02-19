È inverno nevica Ma in Alta Valle Intelvi scoppia la polemica | perché

Il maltempo ha portato neve abbondante in Alta Valle Intelvi, ma questa volta ha scatenato polemiche. La causa è il disagio causato dalla strada principale bloccata da giorni, impedendo il passaggio di mezzi di soccorso e auto private. I residenti si lamentano della mancanza di interventi tempestivi e di una gestione insufficiente delle criticità invernali. Le previsioni meteo prevedono ancora neve nelle prossime ore, alimentando le tensioni tra cittadini e amministrazione locale. La questione rimane sul tavolo delle discussioni quotidiane.

Strade senza sale, rampa impraticabile e auto lasciate lungo le vie: sui social monta la protesta dei residenti dell’Alta Valle Intelvi È inverno. Nevica. In Valle Intelvi non dovrebbe essere una notizia. E invece lo è diventata, almeno sui social, dove nelle ultime ore si sono moltiplicati i commenti nei gruppi locali, tra cui “Valle Intelvi News Group”. La protesta riguarda soprattutto le condizioni delle strade dopo le nevicate. C’è chi parla di mezzi non ancora passati (mentre scriviamo sono le 9 passate della mattina del 19 febbraio), chi lamenta l’assenza di sale sulle vie principali, chi racconta di aver dovuto lasciare l’auto sotto casa per riuscire ad andare al lavoro.🔗 Leggi su Quicomo.it

