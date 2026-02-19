Raniero La Valle, ex senatore e direttore di L’Avvenire d’Italia, attribuisce a Gesù un atteggiamento rigorista sul divorzio. Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, spiega che, 65 anni fa, i cattolici consideravano naturale votare contro il divorzio, visto come un insegnamento chiaro della Chiesa. In quel periodo, si pensava fosse obbligatorio seguire una interpretazione severa del Vangelo. La Valle ricorda come questa posizione influenzasse le scelte politiche dei credenti. La discussione sulla legge sul divorzio resta ancora molto attuale.

• Divorzio. Secondo Raniero La Valle, ex senatore della Sinistra indipendente che 65 anni fa dirigeva il quotidiano cattolico L’Avvenire d’Italia, “nel confessionalismo del tempo era considerato scontato, vincente e perfino obbligato per fede che i credenti cattolici votassero contro il divorzio, istituto condannato dalla Chiesa, escluso da una interpretazione rigorista del Vangelo”, così scrive in un editoriale sul Fatto Quotidiano. Sempre per riferirci al tempo e al suo trascorrere, La Valle, 95 anni, deve aver dimenticato il Vangelo secondo Marco, in cui al capitolo 10, versetti 6-9, si legge: “Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - E il cattolico La Valle diede del rigorista a Gesù

Ma Gesù “sfracellò” il pane e lo diede ai discepoli?Gesù, secondo i Vangeli, “sfracellò” il pane e lo diede ai discepoli, gesto che ha suscitato molte interpretazioni tra teologi e storici.

Il mondo cattolico sfila per le vie del centro: in centinaia alla Marcia per la Pace (FOTOGALLERY)Oggi a Trieste si è svolta la Marcia per la Pace organizzata dall’Azione Cattolica in collaborazione con diocesi e Comune.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.