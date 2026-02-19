Dyson PencilWash | innovativa lavapavimenti super sottile e leggera

Dyson ha annunciato il lancio della PencilWash, una lavapavimenti che si distingue per la sua estrema leggerezza e compattezza. La macchina, progettata per essere facile da maneggiare, pesa appena pochi chili e si muove agilmente tra mobili e angoli stretti. La PencilWash utilizza una tecnologia innovativa che permette di pulire efficacemente anche le superfici più difficili da raggiungere. Questa novità si inserisce nel mercato delle pulizie domestiche, offrendo una soluzione praticata e senza fili. La PencilWash sarà disponibile nelle prossime settimane.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Dyson ha presentato la nuova PencilWash: una soluzione leggera, ultra sottile e compatta per il lavaggio dei pavimenti. Scendendo nel dettaglio, Dyson PencilWash vanta un diametro di soli 38 mm, pesa solo 2,2 kg, con appena 380g percepiti in mano. Inoltre è estremamente maneggevole e si inclina fino a 170° per pulire sotto i mobili bassi e raggiungere gli spazi più stretti. A differenza delle tradizionali lavapavimenti, Dyson PencilWash non utilizza filtri che trattengono lo sporco, favoriscono la proliferazione batterica, emettono odori e risultano difficili e sgradevoli da pulire.🔗 Leggi su Today.it

Roborock F25 Ace Pro: innovativa lavapavimenti con tecnologia schiumogenaRoborock presenta in Italia il F25 Ace Pro, una lavapavimenti senza fili che combina tecnologia wet&dry con un sistema schiumogeno avanzato.

Eureka FloorShine 880: completa e potente lavapavimenti in super offertaDa Amazon arriva un’offerta imperdibile sulla Eureka FloorShine 880, il lavapavimenti che promette di fare tutto da solo.

Recensione TINECO S9 artist LAVAPAVIMENTI di DESIGN

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.