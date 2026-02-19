Paulo Dybala ha annunciato l’arrivo di sua figlia, un evento che ha condiviso con entusiasmo sui social. Nel frattempo, il calciatore si dedica al pilates per mantenersi in forma e ha mostrato con orgoglio una maglia di Maradona, simbolo di passione per il calcio. Durante un’intervista con l’ex rugbista Augustin Creevy, Dybala ha commentato il calcio moderno, sottolineando come la disciplina richieda uno sforzo fisico sempre maggiore. La scelta tra Ronaldo e Messi rimane un argomento di discussione tra i tifosi, ma lui si mantiene neutrale.

La figlia in arrivo, gli aneddoti su Cristiano Ronaldo e Maradona e un nuovo amore. Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista all'ex rugbista Augustin Creevy sul suo canale YouTube. L’argentino che sta cercando di recuperare in vista della sfida alla Cremonese (smentite fortemente le ipotesi di una possibile operazione al ginocchio) ha rivelato anche la data in cui diventerà papà. “Procede tutto bene. Spero che sia un parto naturale. La nascita è prevista per l'11 marzo, che è il giorno del compleanno di mia suocera. Quindi le ho già detto che spero che nasca il 10 (ride, ndr). Mi alzo sempre alle 7:30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala, la figlia in arrivo, il pilates e quella maglia di Maradona: "Cr7 o Messi? Sono..."

Capello sentenzia: «CR7 un grande atleta, ma non si può paragonare a Messi, Ronaldo e Maradona! Ecco perché»Capello mette in chiaro che Cristiano Ronaldo resta un grande atleta, ma non può essere paragonato a Messi, Ronaldo e Maradona.

Dybala si svela: il pilates contro gli infortuni e il segreto del “mate” di RonaldoPaulo Dybala ha spiegato che il suo segreto per evitare infortuni è il Pilates, una disciplina che pratica regolarmente.

Dybala VS Lehmann VS Gavi VS Neymar VS Messi VS Ronaldo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.