Duro attacco dell’ex sindaco al suo successore e volano parole grosse in consiglio

L’ex sindaco di Minervino di Lecce ha accusato il suo successore di aver gestito male la città, scatenando un acceso scontro nel consiglio comunale. La discussione si è infiammata quando i consiglieri si sono scambiati insulti e frasi dure, creando tensione tra le parti. Un confronto acceso che ha coinvolto anche alcuni cittadini presenti in sala. Durante il dibattito, le parole hanno superato il limite della normale discussione politica, lasciando il pubblico senza parole. La situazione rimane calda e ancora da chiarire.

MINERVINO DI LECCE – Parole grosse in consiglio comunale con il dibattito che degenera e rappresentanti delle istituzioni che si trascinano oltre il limite della polemica. “Non sei un cazzo di nessuno, stai zitto! Vatti a fumare una sigaretta” sono le parole che l’ex sindaco di Minervino di Lecce, Ettore Caroppo, ha rivolto al suo successore, Antonio Marte, nel corso della disputa sulla riduzione della pressione fiscale e sulla Tari, di cui si stava discutendo nell’ultimo consiglio comunale. Lo scontro, però, ha visto i toni sfociare in epiteti e affermazioni poco consone al contesto di un’assise che rappresenta la cittadinanza.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Consiglio incandescente. Nel Golfo volano parole grosse, Stella se ne va e urla: "Fascisti"

Emery e Tielemans litigano in campo: volano parole grosse, poi la spinta dell’allenatoreDurante una sostituzione, Emery e Tielemans sono venuti alle mani, scambiandosi parole dure.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.