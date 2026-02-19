Due nuovi importanti donazioni al Sistema museale lecchese

Antonio Stoppani ha lasciato un'impronta significativa al Sistema museale lecchese, grazie a due nuove donazioni. Il fondo documentario, conservato nel polo archivistico del Simul, ora include sei manoscritti, tra cui cinque di Stoppani e uno di Antonio Ghislanzoni. Questi documenti, scritti tra Ottocento e inizio Novecento, rappresentano testimonianze dirette delle attività e delle idee di importanti figure locali. La raccolta si arricchisce di preziose testimonianze storiche, attirando l’attenzione di studiosi e appassionati. La collezione continuerà a crescere nel tempo.

Si tratta di quattro lettere e una cartolina postale scritte dall'illustre scienziato alla famiglia e una missiva inviata, si presume, allo stesso da Antonio Ghislanzoni. Sono epistole, in genere di carattere privato, in cui l'Abate si rivolge con tono affettuoso e colloquiale ai destinatari, coinvolgendoli nelle sue frequentazioni di scienziati, autorità ecclesiastiche, amici. I manoscritti verranno inseriti nel fondo "Antonio Stoppani", custodito come gli altri archivi nel polo archivistico del Sistema museale Lecchese (Simul) presso il campus lecchese del Politecnico. Questi nuovi e rari documenti sono stati donati al Comune di Lecco dalla dottoressa Adele Dell'Era, cittadina lecchese e discendente da un ramo famigliare dell'Abate, grazie a cui ne è venuta in possesso.