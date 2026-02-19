Due nuovi importanti donazioni al Sistema museale lecchese

Il fondo documentario di Antonio Stoppani si è ampliato con sei nuovi manoscritti, una donazione recente al Sistema museale lecchese. La decisione è arrivata dopo che un collezionista privato ha deciso di cedere questi preziosi documenti, tra cui cinque scritti direttamente dall’intellettuale lecchese e uno di Antonio Ghislanzoni. La maggior parte dei manoscritti risale agli anni 1870, offrendo così un’immagine più dettagliata della vita culturale dell’epoca. La loro presenza arricchisce la collezione e permette di approfondire la storia locale.

Si tratta di quattro lettere e una cartolina postale scritte dall'illustre scienziato alla famiglia e una missiva inviata, si presume, allo stesso da Antonio Ghislanzoni. Sono epistole, in genere di carattere privato, in cui l'Abate si rivolge con tono affettuoso e colloquiale ai destinatari, coinvolgendoli nelle sue frequentazioni di scienziati, autorità ecclesiastiche, amici. I manoscritti verranno inseriti nel fondo "Antonio Stoppani", custodito come gli altri archivi nel polo archivistico del Sistema museale Lecchese (Simul) presso il campus lecchese del Politecnico. Questi nuovi e rari documenti sono stati donati al Comune di Lecco dalla dottoressa Adele Dell'Era, cittadina lecchese e discendente da un ramo famigliare dell'Abate, grazie a cui ne è venuta in possesso.