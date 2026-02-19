Drone per controllare la ex | 28enne in manette la nuova frontiera dello stalking a Napoli

A Napoli, un 28enne è stato arrestato per aver usato un drone per controllare la ex. La donna, dopo aver scoperto il tradimento, aveva deciso di interrompere la relazione durata quasi due anni. L’uomo ha deciso di seguire i suoi movimenti usando il dispositivo volante, creando un pericolo costante. La polizia ha intercettato il drone mentre sorvolava il quartiere della vittima. Questa vicenda apre nuovi interrogativi sulla sicurezza e sui limiti dell’uso della tecnologia nei casi di stalking. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

Non era affatto la prima volta che la perseguitava. Stavano insieme da quasi due anni. Poi lei, dopo aver scoperto un suo tradimento, lo ha lasciato. E da lì sono iniziati i messaggi, i pedinamenti, le violenze. Fino ad arrivare a spiarla con un drone. Ha fatto alzare il velivolo fino alla finestra della ex per controllare la sua vita. Qualcosa è andato storto, il drone si è schiantato. Ma quanto si è verificato a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli, racconta una forma di stalking inedita e decisamente preoccupante. Lui 28 anni, lei 24. La loro storia, ricostruita dai carabinieri, è iniziata nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Feedpress.me

