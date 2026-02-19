Droga in auto e no all' etilometro | definitiva la condanna per un giovane agrigentino

Un giovane di Agrigento è stato condannato definitivamente dopo essere stato trovato con droga in auto e aver rifiutato di sottoporsi all'etilometro. La sua vicenda è iniziata con un controllo della polizia stradale, che ha scoperto sostanze stupefacenti nel veicolo. L'uomo ha scelto di non fare il test dell’etilometro, creando ulteriori problemi legali. La sentenza finale arriva dopo una lunga battaglia legale, confermando la severità delle conseguenze per chi viola le norme sulla sicurezza stradale. La decisione chiude definitivamente il caso.

La pena definitiva di tre mesi e dieci giorni di arresto è stata sostituita con cento giorni di lavoro di pubblica utilità La parola "fine" su una vicenda giudiziaria iniziata con un controllo stradale e terminata davanti ai giudici della Suprema Corte è stata scritta. Un ventottenne, di Agrigento, si è visto confermare la condanna per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di alcol e sostanze stupefacenti. La storia ricostruita nelle aule di giustizia racconta di un controllo durante il quale il ragazzo aveva opposto un netto rifiuto ai test urgenti proposti dalle forze dell'ordine.

