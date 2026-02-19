Dritto e Rovescio Elly Schlein e Anna Maria Bernini tra gli ospiti
Elly Schlein e Anna Maria Bernini partecipano questa sera a Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La presenza delle due politiche si inserisce in un dibattito acceso sui temi di attualità, con discussioni che toccano le prossime elezioni e le sfide del governo. La trasmissione, in onda alle 21:30, si concentra sui confronti diretti tra esponenti politici. La puntata promette confronti serrati e opinioni forti, come spesso accade in questo format televisivo.
Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 19 febbraio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 19 febbraio 2026. In apertura, un faccia a faccia con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, con cui si parlerà del referendum sulla giustizia e della sicurezza. A seguire, Del Debbio affronterà con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, i principali temi dell’attualità politica nazionale e internazionale. Nel corso del talk, spazio anche al caso del bambino trapiantato di Napoli, alla luce delle ultime notizie sul nuovo organo disponibile e della drammatica valutazione relativa alla sua incompatibilità con un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
