Elly Schlein e Anna Maria Bernini partecipano questa sera a Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La presenza delle due politiche si inserisce in un dibattito acceso sui temi di attualità, con discussioni che toccano le prossime elezioni e le sfide del governo. La trasmissione, in onda alle 21:30, si concentra sui confronti diretti tra esponenti politici. La puntata promette confronti serrati e opinioni forti, come spesso accade in questo format televisivo.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 19 febbraio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 19 febbraio 2026. In apertura, un faccia a faccia con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, con cui si parlerà del referendum sulla giustizia e della sicurezza. A seguire, Del Debbio affronterà con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, i principali temi dell’attualità politica nazionale e internazionale. Nel corso del talk, spazio anche al caso del bambino trapiantato di Napoli, alla luce delle ultime notizie sul nuovo organo disponibile e della drammatica valutazione relativa alla sua incompatibilità con un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio, Elly Schlein e Anna Maria Bernini tra gli ospiti

diMartedì, Elly Schlein e Gabriele Muccino tra gli ospitiQuesta sera, Giovanni Floris torna con un nuovo episodio di diMartedì su La7.

diMartedì, Elly Schlein e Rocco Casalino tra gli ospitiElly Schlein e Rocco Casalino saliranno stasera sul palco di diMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su La7, per discutere di questioni politiche e sociali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.