Dove vive Jutta Leerdam | la casa della campionessa olimpica vale oltre 1 milione di euro

Jutta Leerdam, campionessa olimpica di speed skating, vive in una villa dal valore superiore a un milione di euro. La sua casa si trova in una zona esclusiva di Milano, scelta per la sua tranquillità e vicinanza alle piste di allenamento. La campionessa ha acquistato l’immobile poco prima delle Olimpiadi, investendo in un progetto che combina stile e funzionalità. La casa si distingue per le ampie finestre e il giardino curato, elementi che riflettono il suo successo sportivo. Ora, gli appassionati seguono con interesse la sua vita quotidiana.

Jutta Leerdam ha vinto la medaglia d'oro nello Speed Skating a Milano Cortina e ora non si fa altro che parlare di lei. Dove vive e com'è fatta la sua casa?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Jutta Leerdam, la campionessa olimpica che ha conquistato Milano e Jake PaulJutta Leerdam, campionessa olimpica olandese, ha fatto il suo debutto ai Giochi di Milano Cortina 2026 vincendo l’oro nei 1000 metri con record olimpico.

Chi è Jutta Leerdam, campionessa olimpica e star social di Milano Cortina 2026Jutta Leerdam ha conquistato la scena dei Giochi di Milano Cortina 2026, diventando la campionessa olimpica e una delle star più seguite sui social.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.