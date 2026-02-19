Dove vedere Sinner-Mensik e le gare delle Olimpiadi di oggi giovedì 19 febbraio

Giovedì 19 febbraio, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi importanti. Sinner affronta Mensik nel torneo di tennis, mentre nel calcio, Bronn-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina si sfidano nei playoff di Europa e Conference League. Questi incontri offrono emozioni e sorprese, coinvolgendo tifosi di tutto il continente. La giornata si presenta ricca di partite e sfide che potrebbero cambiare le classifiche. Chi vorrà seguire da vicino queste gare troverà facilmente le trasmissioni in diretta sui canali sportivi.

Saranno tanti gli appuntamenti con lo sport in tv di oggi giovedì 19 febbraio 2026, oltre al tennis e alle gare delle Olimpiadi, non mancheranno le partite di calcio con gli incontri per i playoff di Europa e Conference League. Due le squadre italiane che scenderanno in campo oggi, entrambe in trasferta, il Bologna sfiderà il Bronn mentre la Fiorentina dovrà affrontare il Jagiellonia nella gara d'andata degli incontri che decideranno chi raggiungerà gli ottavi delle Coppe. In campo anche la Champions League femminile con in campo la Juventus 18.45 - Diretta Gol Europa e Conference League, Sky Sport Calcio e NOW18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove vedere Sinner-Mensik e le gare delle Olimpiadi di oggi, giovedì 19 febbraio Dove vedere in tv Sinner-Mensik oggi, ATP Doha 2026: orario giovedì 19 febbraio e streamingJannik Sinner affronta Jakub Mensik oggi a Doha, causa i quarti di finale degli ATP Qatar Open 2026. Dove vedere Sinner, Milan-Como e le gare delle Olimpiadi di oggi, mercoledì 18 febbraioIl torneo di tennis a Doha porta Jannik Sinner in campo, dopo aver vinto il suo ultimo match contro un avversario di rilievo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sinner-Mensik LIVE giovedì alle 19.30 su Sky; Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv; ATP 500 Doha, Sinner-Mensik nei quarti: dove vedere il match in tv; Dove vedere in tv e streaming Sinner-Mensik, quarti dell'Atp 500 di Doha. Dove vedere in tv e streaming Sinner-Mensik, quarti dell'Atp 500 di DohaSinner ai quarti dell'Atp 500 di Doha dopo aver battuto Popyrin: giovedì sfida Mensik. «Tutti giocano ad altissimo livello, quando non hanno nulla da perdere bisogna restare concentrati». Primo confro ... corriere.it Sinner-Mensik oggi al torneo ATP Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streamingJannik Sinner affronta nei quarti del torneo di Doha Jakub Mensik, chi vince volerà in semifinale con Lehecka o Fils ... fanpage.it #Sinner, prova di forza contro #Popyrin: è ai quarti all' #ATPDoha Jannik batte l'australiano col punteggio di 6-3 7-5. Oggi affronterà il ceco #Mensik x.com Domani il grande Sinner giochera' con Mensik Forza Jannik Purtroppo la vedrò registrata.. Al lavoro facebook