Dove va il Pd?

Il Pd sta affrontando una fase di cambiamento, con Bologna e l’Emilia-Romagna che giocano un ruolo chiave. La discussione sull’identità del partito si riaccende, coinvolgendo cittadini e militanti nelle piazze e nei circoli locali. L’attenzione si concentra sui temi di questa regione, riconosciuta come uno dei suoi territori più strategici. I leader del partito cercano di trovare risposte alle sfide politiche attuali, mentre si preparano alle prossime elezioni. Bologna si prepara a una manifestazione che evidenzierà questa tensione interna.

Nel Pd è ricominciata la partita dell'identità e l'Emilia-Romagna e il suo capoluogo, Bologna, ne sono al centro. Il punto è sempre il solito, irrisolto dai tempi della sua fondazione: che partito vuole essere il Pd? Un partito riformista e socialdemocratico, pragmatico e di governo, come gli altri partiti della sinistra europea? Oppure un partito movimentistamassimalista, ideologico, ancorato al modello marxista, sostanzialmente alternativo a quello liberale? L'Emilia-Romagna è il palcoscenico su cui questo dibattito è esploso. Le ragioni sono diverse. Elly Schlein, la segretaria (bolognese) è colei che ha spostato a sinistra l'asse del partito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew EuL’eurodeputata Gualmini ha deciso di lasciare il Partito Democratico e di passare con Renew Europe.

Natale, il Pd va all’attacco: "Ostentazione e spreco delle risorse pubbliche"Durante il periodo natalizio, il Partito Democratico critica la spesa di 1,6 milioni di euro per le festività, evidenziando possibili sprechi e decisioni discutibili da parte dell’amministrazione comunale.

Paky - HD (Official Video)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.