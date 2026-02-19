Dove va il Pd?
Il Pd sta affrontando una fase di cambiamento, con Bologna e l’Emilia-Romagna che giocano un ruolo chiave. La discussione sull’identità del partito si riaccende, coinvolgendo cittadini e militanti nelle piazze e nei circoli locali. L’attenzione si concentra sui temi di questa regione, riconosciuta come uno dei suoi territori più strategici. I leader del partito cercano di trovare risposte alle sfide politiche attuali, mentre si preparano alle prossime elezioni. Bologna si prepara a una manifestazione che evidenzierà questa tensione interna.
Nel Pd è ricominciata la partita dell'identità e l'Emilia-Romagna e il suo capoluogo, Bologna, ne sono al centro. Il punto è sempre il solito, irrisolto dai tempi della sua fondazione: che partito vuole essere il Pd? Un partito riformista e socialdemocratico, pragmatico e di governo, come gli altri partiti della sinistra europea? Oppure un partito movimentistamassimalista, ideologico, ancorato al modello marxista, sostanzialmente alternativo a quello liberale? L'Emilia-Romagna è il palcoscenico su cui questo dibattito è esploso. Le ragioni sono diverse. Elly Schlein, la segretaria (bolognese) è colei che ha spostato a sinistra l'asse del partito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
