Dortmund la capitale del calcio tedesco | dove il giallo del Borussia illumina il grigio della città

Dortmund, conosciuta come la capitale del calcio tedesco, si distingue per il colore giallo del Borussia che illumina le strade grigie della città. La presenza della squadra crea un’atmosfera vibrante, soprattutto nelle giornate di partita, quando migliaia di tifosi affollano lo stadio. Nonostante l’aspetto modesto di Dortmund, il calcio rappresenta un elemento di unione e orgoglio locale. La passione per il Borussia si percepisce ovunque, anche nei negozi e tra i residenti. La città si mostra così, tra luci e ombre, grazie anche a questa forte identità sportiva.

Dortmund (Germania). “Benvenuti nella capitale del calcio”. La grigia Dortmund ti accoglie così, ricordandoti che in una città cupa e con decisamente poca attrattività storico-culturale, c’è una luce gialla (e nera) che risplende. Dortmund è il Borussia, il Borussia è Dortmund. E l’imponenza del Westfalenstadion, lo stadio più grande di Germania, è lì a testimoniarlo. Tradizione e modernità, senza dimenticare le radici: ci pensa l’adiacente Rote Erde, il vecchio impianto cittadino, coi suoi posti in piedi e quel sapore di calcio di una volta che in fondo dà sempre quel tocco in più. Sì, vale una visita.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La storia dietro al muro giallo del BORUSSIA DORTMUND

