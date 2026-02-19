Dortmund la capitale del calcio tedesco | dove il giallo del Borussia illumina il grigio della città
Dortmund, conosciuta come la capitale del calcio tedesco, si distingue per il colore giallo del Borussia che illumina le strade grigie della città. La presenza della squadra crea un’atmosfera vibrante, soprattutto nelle giornate di partita, quando migliaia di tifosi affollano lo stadio. Nonostante l’aspetto modesto di Dortmund, il calcio rappresenta un elemento di unione e orgoglio locale. La passione per il Borussia si percepisce ovunque, anche nei negozi e tra i residenti. La città si mostra così, tra luci e ombre, grazie anche a questa forte identità sportiva.
Dortmund (Germania). “Benvenuti nella capitale del calcio”. La grigia Dortmund ti accoglie così, ricordandoti che in una città cupa e con decisamente poca attrattività storico-culturale, c’è una luce gialla (e nera) che risplende. Dortmund è il Borussia, il Borussia è Dortmund. E l’imponenza del Westfalenstadion, lo stadio più grande di Germania, è lì a testimoniarlo. Tradizione e modernità, senza dimenticare le radici: ci pensa l’adiacente Rote Erde, il vecchio impianto cittadino, coi suoi posti in piedi e quel sapore di calcio di una volta che in fondo dà sempre quel tocco in più. Sì, vale una visita.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: La carica nerazzurra nella capitale del calcio tedesco: 1.442 bergamaschi a Dortmund
Ancona si accende di giallo: la città illumina il cammino verso Capitale della Cultura 2028 nel nome di ScarabicchiAncona si prepara a brillare con il colore giallo, simbolo della sua candidatura a Capitale della Cultura 2028.
La storia dietro al muro giallo del BORUSSIA DORTMUND
Argomenti discussi: Dortmund, la capitale del calcio tedesco: dove il giallo del Borussia illumina il grigio della città; Dortmund-Atalanta, le pagelle: Guirassy devastante, 8. Scamacca disperso, 4,5; Bergamo in trasferta a Dortmund, la capitale del calcio tedesco illuminata dal giallo del Borussia; Borussia Dortmund-Atalanta di Champions League 2-0, gol di Guirassy e Beier: ai nerazzurri serve un'impresa per gli ottavi.
Dortmund, cosa vedere nella città del BorussiaSituata nel nord del Paese, dentro i confini della Regione della Ruhr e non distante da Düsseldorf, Dortmund è una città dal passato industriale che, negli ultimi anni, è riuscita a diventare ... esquire.com
Luca Reggiani, difensore modenese di 18 anni, ha esordito da titolare in Champions League con l’Atalanta contro il Borussia Dortmund, dimostrando di poter competere a questo livello. Trasferitosi in Germania nel 2024, ha saputo convincere subito la squadr facebook
L' #Inter ha messo nel mirino Daniel #Svensson, esterno sinistro del Borussia Dortmund. Il club tedesco non chiude a una cessione, ma chiede almeno 30 milioni: sul classe 2002 ci sono anche alcuni club di Premier (Arsenale e Leeds su tutti). @BIL x.com