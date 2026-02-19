Dopo le piogge tornerà il sereno in Veneto per il fine settimana
Le intense piogge hanno portato temporanei disagi nel Veneto, causando allagamenti e smottamenti. La causa principale è stata una depressione che si è spostata sull’Italia, portando con sé forti precipitazioni. Oggi il cielo si apre e le previsioni indicano un miglioramento del tempo per il fine settimana. Tuttavia, la neve ha coperto alcune vette, con accumuli di oltre 30 centimetri sulle Dolomiti. Le regioni interessate si preparano a tornare alla normalità, mentre le strade vengono riaperte dopo le chiusure.
Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.com, ci fornisce le previsioni del tempo per i prossimi giorni «Per quanto riguarda il Veneto fase clou del maltempo fino al pomeriggio con precipitazioni anche intense e abbondanti e nevicate a tratti fin sul fondovalle su Dolomiti e Val Belluna; possibili accumuli anche di oltre 20-30 centimetri dai 700-1000 metri di quota, fino a oltre mezzo metro dai 1200-1500 metri tra Agordino e fascia prealpina. In serata ancora precipitazioni sparse ma generalmente più deboli e intermittenti e con quota neve in progressivo rialzo». Sono queste le previsioni del tempo di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Piogge e neve a bassa quota attese in Veneto nel fine settimanaNel fine settimana, il Veneto sarà interessato da piogge e neve a bassa quota, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo.
Dopo una parentesi mite tornano il vento e le piogge, ma il fine settimana sarà baciato dal soleIl vento e le piogge tornano in Sicilia a causa di una nuova perturbazione che si avvicina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per vento; Previsioni meteo martedì 10 febbraio: a Milano e in Lombardia piogge irregolari soprattutto in nottata, poi migliora; Meteo Genova e Liguria: quando torna il sole? Previsioni e scenari fino a domenica; Nuova perturbazione, forti piogge e maltempo in arrivo: le previsioni meteo.
Meteo a Reggio Calabria: nuove perturbazioni in transito con piogge, rovesci e raffiche di ventoLe previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo: Miglioramento giovedì, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione che determinerà la ripresa delle piogge in serata ... reggiotoday.it
Meteo fine settimana: ancora tanta pioggia, ma con l'Anticiclone delle Azzorre tornerà il sole. Ecco quando arriva la svolta climaticaLorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma, a fine evento, l’eccezionalità delle piogge delle prime 6 settimane del 2026: a Roma è stato il 3° gennaio più piovoso dal 1782 ... affaritaliani.it
Dopo un mese e mezzo di piogge eccezionali, l'Anticiclone delle Azzorre avanza verso l’Italia pronto a concederci una tregua quasi definitiva facebook
Dopo 45 giorni di piogge record arriva l’Anticiclone delle Azzorre. Ecco quando torna il sole e dove si toccheranno i 22°C x.com