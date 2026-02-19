Dopo le piogge tornerà il sereno in Veneto per il fine settimana

Le intense piogge hanno portato temporanei disagi nel Veneto, causando allagamenti e smottamenti. La causa principale è stata una depressione che si è spostata sull’Italia, portando con sé forti precipitazioni. Oggi il cielo si apre e le previsioni indicano un miglioramento del tempo per il fine settimana. Tuttavia, la neve ha coperto alcune vette, con accumuli di oltre 30 centimetri sulle Dolomiti. Le regioni interessate si preparano a tornare alla normalità, mentre le strade vengono riaperte dopo le chiusure.

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.com, ci fornisce le previsioni del tempo per i prossimi giorni «Per quanto riguarda il Veneto fase clou del maltempo fino al pomeriggio con precipitazioni anche intense e abbondanti e nevicate a tratti fin sul fondovalle su Dolomiti e Val Belluna; possibili accumuli anche di oltre 20-30 centimetri dai 700-1000 metri di quota, fino a oltre mezzo metro dai 1200-1500 metri tra Agordino e fascia prealpina. In serata ancora precipitazioni sparse ma generalmente più deboli e intermittenti e con quota neve in progressivo rialzo». Sono queste le previsioni del tempo di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Piogge e neve a bassa quota attese in Veneto nel fine settimanaNel fine settimana, il Veneto sarà interessato da piogge e neve a bassa quota, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo.

Dopo una parentesi mite tornano il vento e le piogge, ma il fine settimana sarà baciato dal soleIl vento e le piogge tornano in Sicilia a causa di una nuova perturbazione che si avvicina.

