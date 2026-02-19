Dopo la tregua torna la pioggia nuova allerta meteo in Campania

A causa delle recenti piogge intense, la Protezione Civile ha emesso un nuovo allerta meteo in Campania, valida dalle 16 di oggi. Le precipitazioni stanno colpendo tutto il territorio, causando allagamenti e problemi alla viabilità. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. Le previsioni indicano che le piogge potrebbero durare ancora diverse ore, portando a condizioni di rischio in varie zone della regione. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Un nuovo avviso di allerta meteo in Campania è stato diramato a partire dalle 16 di oggi a seguito di precipitazioni anche intense su tutta la regione. Raffiche sud-occidentali e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Peggiorano di nuovo le condizioni meteo in Campania. Dopo poche ore di tregua dal maltempo e dal forte vento che ha interessato la regione, tornano pioggia e criticità. L'allerta è valida dalle 16 di oggi fino alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio, su tutto il territorio regionale. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di intenso rovescio o temporale.