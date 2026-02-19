Dopo il crollo dell’arco restano i ricordi in fotografia

Il crollo dell’arco di Sant’Andrea, conosciuto come “l’arco degli innamorati”, ha causato grande sorpresa tra i residenti. L’evento si è verificato nei giorni scorsi, lasciando un vuoto nel paesaggio della marina di Melendugno. Le immagini dell’incidente circolano rapidamente sui social, catturando l’attenzione di molti. La struttura, simbolo del luogo, ora si presenta in rovina, mentre le fotografie testimoniano il momento del crollo. La comunità si chiede quali interventi seguiranno per tutelare il sito.

Dopo il crollo de "lu pepe", detto anche "arco degli innamorati", avvenuto nei giorni scorsi a Sant'Andrea, marina di Melendugno, restano i ricordi impressi in fotografia. Antonio Castelli ce ne ha inviata una con suggestiva visuale dal basso, quasi dal di sotto della volta, durante un passaggio in canoa.

Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San ValentinoL’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.

Puglia, costa fragile: il crollo dell’Arco degli Innamorati e la sfida del cambiamento climaticoIl crollo dell’Arco degli Innamorati ha spinto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco Maurizio Cisternino a visitare le spiagge di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, nel Comune di Melendugno.

