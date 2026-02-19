Dopo il ciclone Plastic Free scende in campo all’Arena dello Stretto Ciccio Franco
Dopo il forte ciclone che ha attraversato Reggio Calabria la scorsa settimana, con forti piogge e mare in tempesta, l’associazione Plastic Free ha organizzato un’operazione di pulizia sulla spiaggia dello Stretto di Messina. L’evento ha visto la partecipazione di volontari e cittadini, impegnati a rimuovere plastica e rifiuti accumulati dai venti e dalle onde. La presenza di numerosi partecipanti ha dimostrato l’interesse della comunità per il problema dei rifiuti in mare e sulla costa. La spiaggia ora appare più pulita e priva di detriti.
“Le immagini dei danni provocati dal ciclone sono state sotto gli occhi di tutti e, ovviamente, non potevamo restare a guardare. Le mareggiate e le raffiche di vento hanno riversato sulla costa grandi quantità di rifiuti, plastica e detriti, aggravando una situazione ambientale già fragile. L’evento è previsto per domenica 22 febbraio, alle ore 10, con appuntamento all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Vicopisano è “Plastic Free”: nel 2026 il Comune bissa il riconoscimento dello scorso annoVicopisano conferma il suo impegno ambientale mantenendo il riconoscimento di “Comune Plastic Free” anche nel 2026.
Comune e Plastic free, firmato il protocollo a tempo indeterminatoIl Comune di Agrigento ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’organizzazione Plastic Free, impegnandosi a promuovere iniziative per la tutela dell’ambiente e la riduzione della plastica monouso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quasi 100 volontari ripuliscono le spiagge di Olbia dopo il passaggio del ciclone Harry: 600kg di rifiuti raccolti, tra cui 6 batterie d'auto usate; Pontili interdetti a Marina Piccola e Teulada: Troppi pericoli dopo il ciclone Harry; SAN SOSTENE RIPARTE DALLE SPIAGGE: VOLONTARI IN CAMPO DOPO IL CICLONE HARRY; Catanzaro, Dune di Giovino: volontari al lavoro dopo il ciclone Harry per salvare la riserva naturale.
Plastic Free: Reggio chiama, i volontari rispondono. Nuovo evento di pulizia della spiaggia in Via MarinaDopo il violento ciclone che la scorsa settimana ha colpito il territorio reggino, lasciando segni evidenti lungo il litorale cittadino e in particolare sulla Via Marina, Plastic Free Reggio Calabria ... reggiotv.it
Reggio chiama, i volontari di Plastic Free rispondono. Pulizia straordinaria in Via Marina'Nuovo evento di clean up della spiaggia, aperto a tutta la cittadinanza. Le immagini dei danni provocati dal ciclone sono state sotto gli occhi di tutti, non potevamo restare a guardare'. Le info pe ... citynow.it
SCUOLE A lezione di tutela dell'ambiente al Nostra Signora: 70 alunni dell'infanzia imparano con l'associazione Plastic Free onlus Il link: https://cityne.ws/mjGaz facebook
18/2/26. Porto Viro. Nella sede Avis comunale è stato siglato un patto di collaborazione dal coordinatore nazionale Plastic Free Riccardo Mancin e il presidente dell’Avis locale Filippo Gnan che ufficializza la sinergia tra due importanti associazioni di volontari x.com