Dopo il ciclone Plastic Free scende in campo all’Arena dello Stretto Ciccio Franco

Dopo il forte ciclone che ha attraversato Reggio Calabria la scorsa settimana, con forti piogge e mare in tempesta, l’associazione Plastic Free ha organizzato un’operazione di pulizia sulla spiaggia dello Stretto di Messina. L’evento ha visto la partecipazione di volontari e cittadini, impegnati a rimuovere plastica e rifiuti accumulati dai venti e dalle onde. La presenza di numerosi partecipanti ha dimostrato l’interesse della comunità per il problema dei rifiuti in mare e sulla costa. La spiaggia ora appare più pulita e priva di detriti.

“Le immagini dei danni provocati dal ciclone sono state sotto gli occhi di tutti e, ovviamente, non potevamo restare a guardare. Le mareggiate e le raffiche di vento hanno riversato sulla costa grandi quantità di rifiuti, plastica e detriti, aggravando una situazione ambientale già fragile. L’evento è previsto per domenica 22 febbraio, alle ore 10, con appuntamento all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

