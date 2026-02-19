Dopo il Ciclone Harry in Sicilia procedure semplificate per rifare i lidi

Il ciclone Harry ha causato danni alle strutture balneari in Sicilia, portando a nuove regole più rapide per ricostruirle. Le autorità hanno deciso di semplificare le pratiche burocratiche per agevolare le imprese e accelerare i lavori di ripristino. Questa misura mira a ridurre i tempi e le difficoltà per i proprietari dei lidi colpiti, che ora potranno presentare meno documenti e seguire procedure più snelle. La decisione riguarda soprattutto le piccole imprese che dipendono dal turismo estivo e devono riparare in fretta.

AGI - Procedure più snelle per la ricostruzione delle strutture balneari danneggiate dal ciclone Harry. Lo stabilisce una circolare congiunta dei dipartimenti regionali dell'Ambiente, dei Beni culturali e dell' identità siciliana e Tecnico, che non mancherà di suscitare perplessità in chi teme che dal giusto ristoro per i danni possano derivare speculazioni edilizie e ulteriori privatizzazioni delle spiagge. Il provvedimento firmato dall'assessore Giusi Savarino e dai dirigenti generali rende più semplice l'iter burocratico per effettuare gli interventi di ripristino dei manufatti ricadenti in concessioni demaniali marittime che hanno subito danni o siano stati distrutti in conseguenza del maltempo del 19-21 gennaio scorso.