Dopo i Grammy e il Super Bowl Bad Bunny è pronto per il cinema

Con il suo album Debí tirar más fotos ha conquistato il Grammy per il miglior album dell’anno, il 34esimo della sua carriera, il primo della storia assegnato ad un’opera realizzata interamente in lingua spagnola. La sua esibizione al Super Bowl passerà alla storia come un clamoroso gesto politico attraverso quello che è stato comunque uno show spettacolare, ammirato in ogni angolo del globo, la certificazione mondiale dello spessore di un artista che già da diversi anni domina in scioltezza le chart di ogni singola piattaforma. Parliamo del 31enne Benito Antonio Martínez Ocasio, per tutti Bad Bunny, che ora, come insegna la tradizione dello showbiz americano, è pronto per il grande ruolo sul grande schermo.🔗 Leggi su Open.online

“Se oggi sono qui alla 60esima edizione del Super Bowl è perché non ho mai smesso di credere in me. Anche tu dovresti credere in te stesso. Vali più di quanto pensi, credimi”. Sono le parole che Bad Bunny ha detto guardando dritto negli occhi la telecamera facebook