Donald Trump arriva all' apertura del Board of Peace for Gaza
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si presenta all'inaugurazione del Board of Peace for Gaza, causata dalla crescente tensione nella regione. L'evento si svolge a Washington, dove Trump ha ricevuto un caloroso benvenuto tra applausi dei presenti. La visita si inserisce in un momento critico, con la situazione a Gaza ancora molto instabile. Trump ha preso posto tra i partecipanti, mentre i giornalisti osservano attentamente. La sua presenza sottolinea l'interesse internazionale per la questione mediorientale. La cerimonia prosegue con l'apertura ufficiale del tavolo di dialogo.
(Agenzia Vista) Washington, 19 febbraio 2026 Il Presidente degkli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al Board of Peace for Gaza, salutato da grandi applausi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Donald Trump a Davos firma l'atto costitutivo del Board of peace per Gaza, ci sono 22 PaesiDurante il forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha firmato ufficialmente l'atto costitutivo del Board of Peace per Gaza, un'iniziativa internazionale coinvolgente 22 Paesi.
Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu. E The Donald lo invita a entrareTrump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu.
Donald Trump arriva all'apertura del Board of Peace for Gaza
Argomenti discussi: Donald Trump arriva con first lady al party di San Valentino a Maralago; La grande attesa per Trump in Arena, l’Intelligence internazionale al lavoro; Rissa continua (e forse arriva Trump); La Camera vota contro i dazi, schiaffo simbolico al presidente.
Donald Trump arriva all'apertura del Board of Peace for Gaza(Agenzia Vista) Washington, 19 febbraio 2026 Il Presidente degkli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al Board of Peace for Gaza, salutato da grandi applausi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagi ... msn.com
Board of Peace, Donald Trump: Dagli Usa un contributo di 10 miliardi di dollariLa prima riunione del Consiglio voluto dal leader Usa: «Niente di più potente». Durante la foto di famiglia la canzone «Gloria», nella versione di Laura ... lastampa.it
"Scopriremo cosa succede con l'Iran tra circa 10 giorni. Potremmo dover fare un ulteriore passo avanti, oppure no. Forse raggiungeremo un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando al Board of Peace a Washington. "Se non accettano accadranno cose br x.com
"Scopriremo cosa succede con l'Iran tra circa 10 giorni. Potremmo dover fare un ulteriore passo avanti, oppure no. Forse raggiungeremo un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando al Board of Peace a Washington. "Se non accettano accadranno cose br facebook