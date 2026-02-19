Donald Trump arriva all' apertura del Board of Peace for Gaza – Il video

Il presidente Donald Trump è arrivato all'apertura del Board of Peace for Gaza, dopo aver ricevuto calorosi applausi. La sua visita è motivata dal desiderio di sostenere gli sforzi di pace nella regione, che da mesi vive tensioni crescenti. Trump si è incontrato con alcuni rappresentanti locali, ascoltando le loro preoccupazioni e proponendo alcune iniziative. All’ingresso, ha firmato il libro degli ospiti, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti giornalisti e cittadini presenti.

(Agenzia Vista) Washington, 19 febbraio 2026 Il Presidente degkli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al Board of Peace for Gaza, salutato da grandi applausi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Giorgia Meloni punta 146mila euro per chiedere a 25mila italiani cosa pensano del referendum sulla giustizia. Contratto firmato con Tecnè Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toni. La reazione di Nordio – Video «Vi spariamo in testa», Bonelli mostra le minacce di morte. L’accusa a Salvini e i post sui social: «Così ci sentiamo bersagli» – Il video Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì.🔗 Leggi su Open.online Donald Trump arriva all'apertura del Board of Peace for GazaIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si presenta all'inaugurazione del Board of Peace for Gaza, causata dalla crescente tensione nella regione. Apertura dei lavori del Board of Peace for Gaza a Washington, immagini – Il videoIl presidente Donald Trump ha convocato a Washington la prima riunione del Board of Peace per Gaza, dopo le tensioni cresciute nella regione. Trump Heads to Davos: Greenland Talks, NATO Meeting, and “Board of Peace” Questions Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donald Trump arriva con first lady al party di San Valentino a Maralago; La grande attesa per Trump in Arena, l’Intelligence internazionale al lavoro; Rissa continua (e forse arriva Trump); La Camera vota contro i dazi, schiaffo simbolico al presidente. Donald Trump arriva all'apertura del Board of Peace for Gaza(Agenzia Vista) Washington, 19 febbraio 2026 Il Presidente degkli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al Board of Peace for Gaza, salutato da grandi applausi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagi ... la7.it Trump riunisce il suo Consiglio di pace, all’ombra di un’escalation in IranA Washington annunciato l’invio di truppe per Gaza - Sul fronte economico, Trump ha parlato di 10 miliardi dagli Stati Uniti - Svizzera presente con i diplomatici in qualità di osservatori ... rsi.ch "Scopriremo cosa succede con l'Iran tra circa 10 giorni. Potremmo dover fare un ulteriore passo avanti, oppure no. Forse raggiungeremo un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando al Board of Peace a Washington. "Se non accettano accadranno cose br facebook "Scopriremo cosa succede con l'Iran tra circa 10 giorni. Potremmo dover fare un ulteriore passo avanti, oppure no. Forse raggiungeremo un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando al Board of Peace a Washington. "Se non accettano accadranno cose br x.com