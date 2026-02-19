Il dolore al polso da mouse si manifesta spesso tra chi trascorre molte ore al computer, come i dipendenti di ufficio. La causa principale risulta essere l’uso prolungato del mouse senza pause, che stressa i tendini e provoca infiammazioni. Recenti studi mostrano che una postura sbagliata e un mouse non ergonomico aumentano il rischio di fastidi e intorpidimento alle dita. Chi lavora al PC dovrebbe adottare soluzioni pratiche, come pause frequenti e strumenti più adeguati. La prevenzione resta fondamentale per evitare problemi più seri.

Il dolore al polso da mouse e l’intorpidimento alle dita sono sintomi frequenti tra chi lavora al PC molte ore al giorno, soprattutto con una postura scorretta. E la cosa più insidiosa è che non arriva all’improvviso: si accumula lentamente, click dopo click. Non sei solo. Arriva sempre allo stesso modo: un fastidio leggero a fine giornata. Lo ignori. “Sarà solo stanchezza”. Il giorno dopo è ancora lì. Poi diventa tensione costante. Poi dolore vero. E un giorno ti accorgi che anche aprire una bottiglia provoca una fitta al polso. Questo articolo non fa diagnosi mediche e non sostituisce una valutazione specialistica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Dolore al polso da mouse: cause reali e soluzioni pratiche

