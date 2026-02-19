Il docufilm su Riccardo Cocciante, diretto da Stefano Salvati, arriva in anteprima nazionale. Il film racconta la carriera e le sfide del cantautore romano, offrendo immagini inedite e testimonianze rare. Salvati, già noto per i suoi videoclip e pubblicità, ha scelto di mettere in evidenza anche aspetti poco noti della vita di Cocciante. La proiezione si terrà questa sera in una sala di Roma, attirando fan e addetti ai lavori curiosi di scoprire il lato più intimo del musicista.

Il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante porta la firma di Stefano Salvati, tra i registi italiani più importanti e premiati di sempre nel campo dei video musicali e degli spot pubblicitari. Il nuovo lavoro, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, si intitola ‘Il mio nome è Riccardo Cocciante’. Sarà presentato in anteprima nazionale da domani a lunedì al Cinemacity di Ravenna e lunedì al Faenza Cinedream. Salvati, a cosa si deve la scelta dell’ex capitale bizantina per l’anteprima nazionale? "Al fatto che l’anno scorso, proprio a Ravenna si è tenuto il Festival internazionale del videoclip ‘Imaginaction’ dove Cocciante è stato l’ospite speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Docufilm di Cocciante in anteprima nazionale

"Il mio nome è Riccardo Cocciante": il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionaleIl film “Il mio nome è Riccardo Cocciante” racconta la storia del noto cantautore, nato da un incidente che ha segnato la sua strada artistica.

Leggi anche: Riccardo Cocciante annuncia il singolo Ho vent’anni con te e un docufilm

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.