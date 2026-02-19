Docufilm di Cocciante in anteprima nazionale
Il docufilm su Riccardo Cocciante, diretto da Stefano Salvati, arriva in anteprima nazionale. Il film racconta la carriera e le sfide del cantautore romano, offrendo immagini inedite e testimonianze rare. Salvati, già noto per i suoi videoclip e pubblicità, ha scelto di mettere in evidenza anche aspetti poco noti della vita di Cocciante. La proiezione si terrà questa sera in una sala di Roma, attirando fan e addetti ai lavori curiosi di scoprire il lato più intimo del musicista.
Il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante porta la firma di Stefano Salvati, tra i registi italiani più importanti e premiati di sempre nel campo dei video musicali e degli spot pubblicitari. Il nuovo lavoro, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, si intitola ‘Il mio nome è Riccardo Cocciante’. Sarà presentato in anteprima nazionale da domani a lunedì al Cinemacity di Ravenna e lunedì al Faenza Cinedream. Salvati, a cosa si deve la scelta dell’ex capitale bizantina per l’anteprima nazionale? "Al fatto che l’anno scorso, proprio a Ravenna si è tenuto il Festival internazionale del videoclip ‘Imaginaction’ dove Cocciante è stato l’ospite speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Il mio nome è Riccardo Cocciante": il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionaleIl film “Il mio nome è Riccardo Cocciante” racconta la storia del noto cantautore, nato da un incidente che ha segnato la sua strada artistica.
Leggi anche: Riccardo Cocciante annuncia il singolo Ho vent’anni con te e un docufilmLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Docufilm di Cocciante in anteprima nazionale; Riccardo Cocciante compie 80 anni con nuova musica, docufilm e tour; ‘Il mio nome è Riccardo Cocciante’, anteprima nazionale il 23 febbraio; Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo film sulla vita dell'artista.
Riccardo Cocciante, il 20 febbraio esce il nuovo singolo Ho vent'anni con te(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Riccardo Cocciante pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo Ho vent'anni con te (Sony Music Italy/Boventoon), che anticipa l'omonimo alb ... msn.com
Riccardo Cocciante, esce il singolo Ho vent'anni con teRiccardo Cocciante il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, pubblicherà il singolo Ho vent'anni con te, che anticipa l'omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima ... rockol.it
Riccardo Cocciante: il 20 febbraio, nel giorno degli 80 anni, esce “Ho vent’anni con te”, singolo che anticipa l’album omonimo del 13 marzo (prima pubblicazione dopo 20 anni). Docufilm al cinema 20–23 febbraio e tour open air da giugno. x.com
Riccardo Cocciante torna con nuova musica: il 20 febbraio, nel giorno dei suoi 80 anni, esce “Ho vent’anni con te”, che anticipa l’album omonimo del 13 marzo (a 20 anni dall’ultima pubblicazione). In più: docufilm evento al cinema 20–23 febbraio e tour open facebook