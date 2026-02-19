DLSS 4.5 | Test su 1.000 giocatori rivela qualità visiva superiore alla resa nativa FSR insegue Rivoluzione nel gaming?

Un test su 1.000 giocatori ha mostrato che DLSS 4.5 offre una qualità visiva superiore rispetto alla risoluzione nativa, causando discussioni tra gli appassionati. La ricerca ha evidenziato che molti preferiscono l’immagine più nitida e fluida ottenuta con questa tecnologia, anche a discapito della risoluzione originale. In confronto, l’FSR di AMD si avvicina ma ancora non raggiunge i risultati di Nvidia. La sfida tra le due tecnologie si fa più accesa, mentre i giocatori aspettano di vedere quale scelta diventerà dominante.

DLSS Sorpassa la Resa Nativa: Un Test su Mille Giocatori Rivoluziona le Performance Grafiche. Un ampio studio comparativo ha svelato una preferenza inattesa tra i giocatori: la tecnologia di upscaling DLSS 4.5 di NVIDIA offre una qualità visiva superiore alla resa nativa in determinate condizioni, superando anche la concorrente FSR 4 di AMD. L’indagine, condotta su un campione di oltre mille appassionati e sei titoli di videogiochi, suggerisce una svolta nel dibattito sulle performance grafiche, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo del gaming. Un Esperimento al Buio: La Ricerca della Qualità Visiva Ottimale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: NVIDIA DLSS 4.5: i primi test evidenziano delle migliorie alle immagini ma un aumento dei consumi

Samsung TV Micro RGB R95H da 130 pollici: la rivoluzione visiva al CES 2026Samsung presenta la TV Micro RGB R95H da 130 pollici al CES 2026, una soluzione avanzata per l’intrattenimento visivo.

DLSS 4.5 Review- Great Image Quality Increase! Is there a catch (and how to use DLSS 4.5)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.