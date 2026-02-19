Il decreto Milleproroghe si è concluso con un fallimento, perché i forti disaccordi tra i partiti hanno bloccato ogni progetto di modifica. Dopo giorni di dibattiti, il Parlamento non è riuscito a votare nemmeno un emendamento, lasciando il testo invariato. La causa principale sono state le tensioni tra le forze di governo, che hanno impedito di trovare un’intesa. La situazione ha portato a una chiusura in commissione senza alcun progresso, lasciando in sospeso numerosi interventi necessari. La prossima seduta potrebbe riservare ulteriori ostacoli.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Il decreto Milleproroghe si è chiuso al peggio possibile perché dopo giorni e giorni, per un tempo che anche noi avevamo concesso perché si potessero affrontare una serie di problematiche importanti, a causa dei continui disaccordi profondi fra la maggioranza, siamo arrivati a concludere senza avere votato oggi assolutamente neanche un emendamento". Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera, a margine delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio sul dl Milleproroghe. "Questo fa capire in che situazione caotica ci troviamo a lavorare; non è serietà e per noi è veramente una situazione inaccettabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl milleproroghe: Guerra, 'chiuso in commissione al peggio possibile'

