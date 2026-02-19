Divieto di trasferta per i tifosi di Roma Napoli e Fiorentina | cosa decide il TAR?
Il TAR ha deciso di vietare le trasferte per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina a causa di incidenti avvenuti negli ultimi mesi. La decisione si basa su episodi di violenza e disordini che hanno coinvolto le tifoserie durante alcune partite. La misura si applica a tutte le partite fuori casa delle tre squadre, con l’obiettivo di prevenire ulteriori rischi. La restrizione riguarda anche i supporter che si recano allo stadio in gruppi numerosi. La sospensione delle trasferte resterà in vigore fino a nuova comunicazione.
Un quadro normativo recente modella la cornice delle trasferte del campionato nazionale, con restrizioni specifiche rivolte ai sostenitori di tre club e una conseguente modifica nell'atmosfera delle gare lontano dalle proprie mura. Le misure adottate hanno l'obiettivo di garantire sicurezza pubblica e ordine, ponendo una priorità chiara rispetto al diritto dei tifosi di seguire la squadra in trasferta. La combinazione di interventi è stata consolidata dall'azione delle autorità e dall'esito dei soli continui interventi giurisdizionali, che hanno riaffermato la validità delle misure restrittive.
Il Tar boccia i ricorsi: resta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e FiorentinaIl Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina, determinando un’ulteriore limitazione agli spostamenti dei supporter.
Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma, Fiorentina e NapoliIl Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli, motivando la decisione con le quattro ordinanze depositate oggi.
Calcio, il Tar boccia i ricorsi: resta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e FiorentinaIl TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto, con quattro ordinanze depositate oggi (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), le domande cautelari ... iltempo.it
Trasferte vietate: il Tar del Lazio conferma lo stop per Roma, Napoli e FiorentinaIl divieto di trasferta resta in piedi. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi cautelari presentati dalle associazioni dei tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina ... cronachedellacampania.it
Nulla da fare per i tifosi del Napoli: confermato il divieto di trasferta fino al termine della stagione Questa la decisione del Tar del Lazio riportat da Adnkronos "Con le quattro ordinanze depositate oggi (n. 1064 1065, 1066, 1067) il Tar del Lazio (Sezione Pr facebook
RESPINTO IL RICORSO CONTRO IL DIVIETO DI TRASFERTA Il #Tar si pronuncia così: "Prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica" Ma c'è una novità per i residenti nel Lazio x.com