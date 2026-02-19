Divieto di trasferta per i tifosi di Roma Napoli e Fiorentina | cosa decide il TAR?

Il TAR ha deciso di vietare le trasferte per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina a causa di incidenti avvenuti negli ultimi mesi. La decisione si basa su episodi di violenza e disordini che hanno coinvolto le tifoserie durante alcune partite. La misura si applica a tutte le partite fuori casa delle tre squadre, con l’obiettivo di prevenire ulteriori rischi. La restrizione riguarda anche i supporter che si recano allo stadio in gruppi numerosi. La sospensione delle trasferte resterà in vigore fino a nuova comunicazione.

Un quadro normativo recente modella la cornice delle trasferte del campionato nazionale, con restrizioni specifiche rivolte ai sostenitori di tre club e una conseguente modifica nell’atmosfera delle gare lontano dalle proprie mura. Le misure adottate hanno l’obiettivo di garantire sicurezza pubblica e ordine, ponendo una priorità chiara rispetto al diritto dei tifosi di seguire la squadra in trasferta. La combinazione di interventi è stata consolidata dall’azione delle autorità e dall’esito dei soli continui interventi giurisdizionali, che hanno riaffermato la validità delle misure restrittive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Tar boccia i ricorsi: resta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e FiorentinaIl Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina, determinando un’ulteriore limitazione agli spostamenti dei supporter.

Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma, Fiorentina e NapoliIl Tar del Lazio ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli, motivando la decisione con le quattro ordinanze depositate oggi.

