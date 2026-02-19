Dispersione scolastica sotto il 10% Ricci INVALSI | L’Italia migliora ma il divario territoriale resta forte
Roberto Ricci, presidente dell’INVALSI, ha commentato i dati sulla dispersione scolastica, che si attesta sotto il 10%. La diminuzione dei casi si deve a politiche mirate e a un maggior coinvolgimento delle scuole in tutto il Paese. Tuttavia, il divario tra Nord e Sud resta molto marcato, con alcune regioni che registrano ancora tassi elevati di abbandono. Ricci ha sottolineato che l’Italia ha fatto passi avanti, ma bisogna continuare a lavorare per ridurre le differenze tra le diverse aree. La sfida rimane aperta.
Il sistema scolastico italiano sta davvero meglio? A interrogarsi sullo stato di salute dell’istruzione nel nostro Paese è il presidente dell’INVALSI, Roberto Ricci, intervenuto su Rai Scuola per affrontare uno dei nodi più delicati: la dispersione scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
