Direttori della giunta regionale sette conferme | ecco tutti i nomi Selezioni aperte per gli incarichi in scadenza

Il presidente della regione Eugenio Giani ha deciso di rinnovare i vertici della giunta regionale, confermando sette direttori e aprendo nuove selezioni per altri incarichi. Questa mossa mira a rafforzare l’efficienza degli uffici, coinvolgendo professionisti esterni e interni. Le nomine sono state ufficializzate con la firma di atti specifici, alcuni dei quali prevedono la proroga degli incarichi in scadenza. Le selezioni sono ora aperte, offrendo opportunità di ingresso a candidati provenienti da diversi settori amministrativi e tecnici.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Annunciata dal presidente regionale Eugenio Giani la riorganizzazione dei vertici apicali degli uffici della giunta regionale, con la firma degli atti di proroga in un caso e quelli di apertura delle selezioni nell'altro. Sette riconferme da subito, otto con il direttore generale della giunta regionale, e otto direzioni con incarichi in scadenza che saranno invece messe a bando: queste le decisioni comunicate dal Governatore. Chi sono i nomi. "Ulteriori conferme - precisa Giani – potrebbero risultare tra il personale su chiamata esterna che oggi guida direzioni messe a bando".