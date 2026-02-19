Diretta UAE Tour 2026 | Milan favorito in una tappa percorso insidioso

Milan si conferma favorito nella quarta tappa dell’UAE Tour 2026, partita da Fujairah e lunga 182 km. La causa è il percorso impegnativo, ricco di salite brevi e tratti tecnici che mettono alla prova le squadre. I ciclisti dovranno affrontare un tracciato movimentato, con salite ripide e discese rapide. La sfida si annuncia aperta tra i favoriti, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi su un percorso che potrebbe fare la differenza in classifica. La tappa si conclude nel cuore di Fujairah.

La quarta tappa dell'UAE Tour 2026, Fujairah-Fujairah, si corre su 182 km caratterizzati da tracciato movimentato e alternanza di salite brevi. Il percorso privilegia la gestione della velocità e le ripartenze, con l'ultima salita situata a circa 15 km dal traguardo e una chiusura in leggerissima discesa che potrebbe agevolare gli sprint, a patto che la situazione tattica lo permetta. Condizioni di vento da monitorare potrebbero rendere la corsa più selettiva, aprendo la porta a mosse tattiche da parte delle squadre e a possibili cambiamenti nella classifica generale. Allo scatto partiranno anche due traguardi volanti, a km 58,6 e km 134,6, che assegneranno punti utili per la maglia a punti e per la maglia nera.