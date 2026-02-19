DIRETTA Jagiellonia-Fiorentina 0-1 Ranieri la sblocca

Claudio Ranieri ha segnato il gol decisivo nella partita tra Jagiellonia e Fiorentina, portando la squadra viola in vantaggio. La rete è arrivata al 52° minuto, dopo un'azione rapida in area avversaria. Il gol ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti allo stadio. Nel frattempo, il giovane Fortini è riuscito a rientrare in campo dopo un breve infortunio, dimostrando buona condizione. La partita resta aperta, ma la Fiorentina guida con un risultato importante. Gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

58' GOL ANNULLATO ALLO JAGIELLONIA! Imaz serve Pozo in area che a sua volta crossa rasoterra in mezzo per Wdowik, che a porta vuota mette in rete, ma azione annullata per una posizione di fuorigioco di Wdowik. Si ripartirà però con un calcio di punizione dal limite per i polacchi, in quanto l'arbitro aveva lasciato il vantaggio allo Jagiellonia per un fallo su Pozo. 57' CHE OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Fortini tutto solo davanti al portiere non riesce ad angolare il tiro, colpendo in pieno Abramowicz che respinge e tiene a galla lo Jagiellonia. 55' Gol importante per la Fiorentina, che sembra essere rientrata in campo con più fiducia dopo in primo tempo giocato timidamente. Termina senza reti il primo tempo di Jagiellonia-Fiorentina: meglio i polacchi sotto il profilo del possesso palla, anche se la miglior occasione l'ha avuta la Fiorentina nel finale.