DIRETTA Jagiellonia-Fiorentina 0-0 intervallo alla Chorten Arena

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa senza reti all’intervallo, dopo un primo tempo equilibrato. L’Jagiellonia ha controllato meglio il possesso palla, mentre la Fiorentina ha avuto l’opportunità più chiara con un tiro di Fabbian al 44’. Le squadre sono tornate in campo poco dopo le 22:00, pronte a riprendere la sfida. Finora, il match rimane aperto, con entrambe le formazioni che cercano di conquistare il vantaggio. La seconda metà promette ulteriori emozioni e azioni decisive.

21:49 Termina senza reti un primo tempo equilibrato: meglio lo Jagiellonia sotto il profilo del possesso palla, anche se la miglior occasione l'ha avuta la Fiorentina nel finale con il tiro di Fabbian parato da Abramowicz. A tra poco per il racconto della ripresa. 46' FABBIAN! L'ex Bologna riceve palla al limite e lascia partire un destro potente e rasoterra, trovano la grande risposta di Abramowicz. 40' Mandragora ferma una ripartenza avviata da Jozwiak, fallo e giallo per il centrocampista viola. 39' OCCASIONE FIORENTINA! Bel pallone messo in area di rigore da Mandragora per Fabbian, la cui conclusione col destro al volo viene bloccata senza particolari problemi da Abramowicz.